Visite et exposition métiers d'art au Château de La Cressonnière à Cezais (Vendée) en partenariat avec le collectif Mingaco.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de la Cressonniere Entrée et visites guidées (sur demande) du Château de La Cressonnière: 1€.Gratuit pour les moins de 12 ans. Accès à l’exposition Métiers d’art du Collectif Mingaco inclus dans le circuit de visite.

Les visiteurs pourront découvrir l’un des plus anciens Logis féodaux du sud Vendée, déambuler dans le jardin. Et profiter également dans la salle de l’Ecurie d’une expo Métiers d’art avec 10 artisans. Château de la Cressonniere 85410 Cezais Cezais Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

