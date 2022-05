Visite et exposition au parc du Château d’Hausen Parc du Château Hellering Catégories d’évènement: Hellering

Visite et exposition au parc du Château d'Hausen

le dimanche 5 juin à 14:00

Découvrez l’atmosphère feutrée et douce de ce parc où les fleurs de mille couleurs invitent à la flânerie. C’est aussi un arboretum où de nombreuses essences d’arbres sont centenaires. L’exposition de photos “Biodiversité, une inquiétante disparition” de Baptiste LANG vous accompagnera tout au long du chemin. Un dépliant d’information gratuit à propos du parc sera disponible à l’entrée. Le parc se situe à l’arrière du Château d’Hausen, qui abrite aujourd’hui la mairie de Hombourg-Haut. Pour tout renseignement, contactez-nous au 03 87 90 53 53.

Entrée libre

Ce parc pluri centenaire vous accueille pour une promenade paisible. L’exposition “Biodiversité, une inquiétante disparition”, consacrée aux insectes de chez nous, sera disséminée au fil du chemin. Parc du Château 17 rue de Metz 57470 Hombourg-Haut Hellering Moselle

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:30:00

