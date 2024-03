Visite et démonstration Les Terres Brunes Journées Européennes des Métiers d’Art Les Terres Brunes Romans-sur-Isère, mercredi 3 avril 2024.

Nouvellement installé à Romans, l’atelier propose une gamme d’objets céramiques utilitaires et décoratifs en grès et en faïence, et, offre également un espace de pratique pour les amateurs….

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03

fin : 2024-04-03

Les Terres Brunes 7 Place Perrot de Verdun

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

