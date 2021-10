Firfol AEC FIRFOL Calvados, Firfol Visite et démonstration d’équitation comportementale à l’AEC Firfol AEC FIRFOL Firfol Catégories d’évènement: Calvados

Au coeur du Pays d’Auge, à 5 kilomètres de Lisieux, l’univers du centre équestre de Firfol s’étend sur 40 hectares de verdure et de nature. Dans ce décor vivifiant, notre équipe se mobilise autour de deux passions : l’amour inconditionnel des chevaux et le véritable plaisir de vous accueillir. Vivre en harmonie avec les chevaux Au pas, au trot, au galop, la vie de Firfol est rythmée par la chanson des sabots. Nos partenaires de vie, ce sont les Irish Cobs. Nous sommes fiers de leur offrir un environnement qui marie les contacts avec l’homme et la vie au naturel, en troupeau. C’est une vue terrienne et réalisée des relations harmonieuses entre l’Humain et l’Animal. Ces notions-phares, nous les déclinons chaque jour dans ce que nous appelons l’équitation comportementale, une approche éthologique de la relation homme-cheval. Site internet : [[https://equitcomportementale.com/](https://equitcomportementale.com/)](https://equitcomportementale.com/) Au Cœur d’un lieu de vie consacré à nos Chevaux irish Cobs, vous pourrez découvrir nos techniques pour collaborer avec le cheval et rencontrer « Cœur à Corps » cet animal merveilleux. Soucieux de promouvoir une meilleure connaissance de cette relation Homme Cheval, nos jeunes élèves sauront vous faire partager leurs passions équestres. Au programme du **dimanche 24 octobre** : * visite des lieux de vie des 60 chevaux Irish Cobs * démonstration d’Équitation Comportementale, réalisées par les élèves du Sport études de Firfol, acteurs de la Série « Au Galop » * rencontre avec les cavaliers acteurs 2 visites : 15h et 16h pour une durée de 45 minutes à 1h. Entrée gratuite et réservation obligatoire. Réservation : Laure Bousquet : 06 83 57 69 84

Venez découvrir les Secrets des Chuchoteurs de Firfol sur les lieux du tournage de la Série « Au Galop » le dimanche 24 octobre.

