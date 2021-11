Villebon-sur-Yvette Pagode Trúc Lâm Thiền Viện Essonne, Villebon-sur-Yvette Visite et déjeuner végétarien à la Pagode vietnamienne de Trùc Làm Pagode Trúc Lâm Thiền Viện Villebon-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Pagode Trúc Lâm Thiền Viện, le samedi 4 décembre à 11:00

Après la visite d’une heure, vous profiterez d’un repas végétarien préparé par les membres de l’Institut Boudhique Trùc Làm.

Inscription obligatoire. Tarif : 18€

Venez découvrir la pagode de Trùc Làm, édifiée dans la pure tradition des pagodes vietnamiennes entre 1980 et 1990. Pagode Trúc Lâm Thiền Viện 9 Rue de Neuchâtel, Villebon-sur-Yvette, France Villebon-sur-Yvette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T11:00:00 2021-12-04T13:00:00

