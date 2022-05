Visite et déjeuner : L’interface Ville-Port, ça vous parle ? Le Havre, 21 mai 2022, Le Havre.

Visite et déjeuner : L’interface Ville-Port, ça vous parle ? Le Havre

2022-05-21 – 2022-05-21

Le Havre Seine-Maritime

L’interface Ville-Port est pourvue de nombreuses richesses. Architecture, urbanisme, activités portuaires sont au cœur de la balade proposée. L’occasion pour Jean Denis Salesse, Responsable de la Mission Ville Port chez HAROPA-PORT, et Thierry Lochard, Référent Mobilités et Projets Urbains à L’AURH, d’expliquer cette zone et d’en révéler quelques secrets et anecdotes ! Le parcours mènera jusqu’au quai de Saône en passant par la Citadelle et les Docks. Le trajet proposé ne formera pas une boucle. À l’arrivé, vous déjeunerez au Hangar Zéro, ce tiers lieu situé entre port et ville, proposant des projets autour du réemploi et une cantine solidaire.

Les formules repas proposées sont les suivantes :

– Entrée, plat, dessert, avec viande : 14€

– Entrée, plat, dessert, végétarien : 13€

– Entrée, plat ou plat dessert avec viande : 12€

– Entrée, plat ou plat dessert végétarien : 11€

L’inscription à la visite vous engage à déjeuner au Hangar Zéro.

Lors de l’inscription, vous réglerez uniquement le prix de la visite, merci d’indiquer votre choix de formule de repas. Le coût du repas sera à régler sur place, le jour même.

Lien d’inscription : https://www.billetweb.fr/visite-l-interface-ville-port-ca-vous-parle

Ouverture des inscriptions le lundi 2 mai 2022, 25 places disponibles.

+33 2 32 74 70 49 https://lehavreportcenter.com/

