Visite et dégustation pour célébrer la vente des Hospices de Nuits Cuverie de la Maison Louis Jadot Beaune Catégories d’Évènement: Beaune

Côte-d'Or

Visite et dégustation pour célébrer la vente des Hospices de Nuits Cuverie de la Maison Louis Jadot, 11 mars 2023, Beaune . Visite et dégustation pour célébrer la vente des Hospices de Nuits 62 route de Savigny Cuverie de la Maison Louis Jadot Beaune Côte-dOr Cuverie de la Maison Louis Jadot 62 route de Savigny

2023-03-11 18:00:00 – 2023-03-11 19:00:00

Cuverie de la Maison Louis Jadot 62 route de Savigny

Beaune

Côte-dOr EUR 35 35 Venez découvrir ou redécouvrir notre maison, notre cuverie et nos caves d’élevage et déguster quelques vins autour du village de Nuits-Saint-Georges. Cuverie de la Maison Louis Jadot 62 route de Savigny Beaune

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Beaune, Côte-d'Or Autres Lieu Beaune Adresse Beaune Côte-dOr Cuverie de la Maison Louis Jadot 62 route de Savigny Ville Beaune lieuville Cuverie de la Maison Louis Jadot 62 route de Savigny Beaune Departement Côte-dOr

Beaune Beaune Côte-dOr https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaune /

Visite et dégustation pour célébrer la vente des Hospices de Nuits Cuverie de la Maison Louis Jadot 2023-03-11 was last modified: by Visite et dégustation pour célébrer la vente des Hospices de Nuits Cuverie de la Maison Louis Jadot Beaune 11 mars 2023 62 Route de Savigny Cuverie de la maison Louis Jadot Beaune Côte-d’Or Côte-d'Or Cuverie de la Maison Louis Jadot Beaune

Beaune Côte-dOr