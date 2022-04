Visite et dégustation FABRIK2BULLES Amfreville-les-Champs Amfreville-les-Champs Catégories d’évènement: Amfreville-les-Champs

Seine-Maritime

Visite et dégustation FABRIK2BULLES Amfreville-les-Champs, 5 août 2022, Amfreville-les-Champs. Visite et dégustation FABRIK2BULLES Amfreville-les-Champs

2022-08-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-05

Amfreville-les-Champs Seine-Maritime Amfreville-les-Champs Après une visite guidée de la Fabrik2bulles, la fabrication de la bière artisanale n’aura plus de secret pour vous! Vous pourrez déguster après votre visite des bières ou/et des limonades artisanales Bio et acheter sur place dans notre boutique de vente directe pour prolonger l’expérience…. Venez tester à 2 bulles de chez vous des produits de qualité, des recettes innovantes produites localement en utilisant des ingrédients nobles issus de l’agriculture biologique et s’inspirant des richesses du territoire. Retrouvez également Lily la brasseuse sur les marchés nocturnes alentours à bord de son camion L’H et la pression! Après une visite guidée de la Fabrik2bulles, la fabrication de la bière artisanale n’aura plus de secret pour vous! Vous pourrez déguster après votre visite des bières ou/et des limonades artisanales Bio et acheter sur place dans notre boutique de… fabrik2bulles@orange.fr +33 6 75 76 42 72 Après une visite guidée de la Fabrik2bulles, la fabrication de la bière artisanale n’aura plus de secret pour vous! Vous pourrez déguster après votre visite des bières ou/et des limonades artisanales Bio et acheter sur place dans notre boutique de vente directe pour prolonger l’expérience…. Venez tester à 2 bulles de chez vous des produits de qualité, des recettes innovantes produites localement en utilisant des ingrédients nobles issus de l’agriculture biologique et s’inspirant des richesses du territoire. Retrouvez également Lily la brasseuse sur les marchés nocturnes alentours à bord de son camion L’H et la pression! Amfreville-les-Champs

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Amfreville-les-Champs, Seine-Maritime Autres Lieu Amfreville-les-Champs Adresse Ville Amfreville-les-Champs lieuville Amfreville-les-Champs Departement Seine-Maritime

Visite et dégustation FABRIK2BULLES Amfreville-les-Champs 2022-08-05 was last modified: by Visite et dégustation FABRIK2BULLES Amfreville-les-Champs Amfreville-les-Champs 5 août 2022 Amfreville-les-Champs seine-maritime

Amfreville-les-Champs Seine-Maritime