Visite et Dégustation exceptionnelle commentée de nos 6 vins au château La Rame ! Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Croix-du-Mont

Visite et Dégustation exceptionnelle commentée de nos 6 vins au château La Rame ! 2021-10-14 09:30:00 – 2021-10-17 17:00:00 La Rame Château La Rame
Sainte-Croix-du-Mont Gironde Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Croix-du-Mont Gironde Sainte-Croix-du-Mont EUR 0 0 Lors des 4 jours du Fascinant Week-End Vignobles & Découvertes, vous aurez l’opportunité de découvrir notre vignoble, nos installations, notre chai… un comporte (pour effectuer une ballade en famille, il est mis à votre disposition ).

A la fin de la visite est prévue une dégustation exceptionnelle commentée de nos 6 vins !

-Château La Rame AOC Bordeaux rouge- Médaille d’OR Paris 2020

-Ch. La Rame « La Charmille » AOC Cadillac Côtes de Bordeaux 91 points Wine enthusiast

-Château La Rame AOC Bordeaux rosé – régulièrement Oscar des Bordeaux rosés

-Ch. La Rame AOC Bordeaux blanc sec– régulièrement Oscar des Bordeaux blancs

-Ch. La Rame « Tradition » AOC Ste Croix du Mont – 3 fois Coup de Cœur Guide Hachette consécutivement

+33 5 56 62 01 50

château La Rame dernière mise à jour : 2021-08-11

