Visite de la brasserie et dégustation sur place de bières artisanales et de produits dérivés de la brasserie la vente sur place ou sur les marches de produits locaux Le brassage est le nom donné au procédé de fabrication de la bière. Il débute par la préparation du brassin et se termine par la mise en bouteille.Pour concocter ses breuvages divins, Eric le brasseur du Petit Caboulot, sélectionne des malts et des houblons de grande qualité.Ils sont Bio et certifiés FRBIO-01 par Ecocert.La qualité de la production est au coeur des préoccupations d’Éric. Il utilise donc les meilleurs matières premières pour obtenir à l’issue du brassage, des bières uniques et de grande qualité.La technique de brassage utilisée est entièrement manuelle, du concassage au stockage.Ce n’est pas seulement la recette qui fait la bière mais bel et bien le brasseur. C’est sa belle énergie, son expérience et sa compréhension des mécanismes s’opérant aux différentes étapes qui font la qualité de la bière. Le processus de fabrication de la bière comporte 5 étapes :– La préparation du brassin : Sanitation et concassage– La préparation du moût, également appelée l’étape chaude.– L’étape froide de fermentation– Le conditionnement– La refermentation en bouteilles et fûts L’histoire de la Brasserie du Petit Caboulot commence à Saint-Christol. Un petit village de l’Hérault, entre Montpellier et Nîmes, au cœur de vignobles de qualité. C’est un village où il fait bon vivre. Conquis par le charme de ce village viticole, avec mon épouse Hélène et nos 2 fils, nous nous y installons en 1996. Au fil des années, fortement absorbés par nos métiers respectifs et nos nombreuses activités, (la vie quoi …) nous élaborons patiemment notre projet, en petites fournis, morceaux par morceaux. C’est fin 2015, que nous décidons de concilier une de nos passions à la vie du village : l’histoire de la Brasserie du Petit Caboulot commence donc.Eric avait découvert ce milieu de partage et d’échanges, via la brasserie « amateur » et les nombreuses brasserie artisanales rencontrées, aux 4 coins de la France.Entre Mars et Juin 2016, Eric suit une formation de brasseur à Lyon, au cours de laquelle il confronte ses méthodes d’amateur, aux contraintes professionnelles : la vocation se confirme. Les différentes méthodes de fabrication, les installations professionnelles, les perspectives infinies de création motivent Eric dans sa décision : il deviendra Brasseur Créateur.Le projet de la Brasserie du Petit Caboulot est bien plus large que la production de bières : dynamiser la vie du village, nous intégrer dans la vie socio-professionnelle de notre territoire et le valoriser, sont les motivations qui nous animent.Notre responsabilité sociétale, nous amène à inscrire notre projet dans une démarche de développement durable, où chaque partenaire peut jouer un rôle plus ou moins important : chaque pierre permettra à l’édifice de s’élever… Tarif : 8€ par personne Durée : 1 heures 30Dates : Les mardis ou sur réservationNombre minimum -maximum de participant : 5 à 12 personnesType de public : AdulteAge minimum: 18 ans Renseignements: Therond Eric Nom : Brasserie du Petit CabulotAdresse : 25 chemin des cigales 34246 Entre-VignesTéléphone : 06 14 30 36 36Email : eric.therond@dbmail.com

eric.therond@dbmail.com +33 6 14 30 36 36

