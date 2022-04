Visite et dégustation : Domaine Larroudé Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn Catégories d’évènement: Lucq-de-Béarn

Pyrénées-Atlantiques

Visite et dégustation : Domaine Larroudé Lucq-de-Béarn, 28 mai 2022, Lucq-de-Béarn. Visite et dégustation : Domaine Larroudé Domaine Larroudé 20 chemin du Then Lucq-de-Béarn

2022-05-28 17:00:00 – 2022-05-28 Domaine Larroudé 20 chemin du Then

Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques EUR 0 MAI… ENVIES D’ESCAPADE – Visite et dégustation gratuites à 10h30, 15h et 17h Le domaine Larroudé vous accueille pour une visite guidée du domaine et une dégustation de toute la gamme des produits. MAI… ENVIES D’ESCAPADE – Visite et dégustation gratuites à 10h30, 15h et 17h Le domaine Larroudé vous accueille pour une visite guidée du domaine et une dégustation de toute la gamme des produits. MAI… ENVIES D’ESCAPADE – Visite et dégustation gratuites à 10h30, 15h et 17h Le domaine Larroudé vous accueille pour une visite guidée du domaine et une dégustation de toute la gamme des produits. Domaine Larroudé 20 chemin du Then Lucq-de-Béarn

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Lucq-de-Béarn, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lucq-de-Béarn Adresse Domaine Larroudé 20 chemin du Then Ville Lucq-de-Béarn lieuville Domaine Larroudé 20 chemin du Then Lucq-de-Béarn Departement Pyrénées-Atlantiques

Visite et dégustation : Domaine Larroudé Lucq-de-Béarn 2022-05-28 was last modified: by Visite et dégustation : Domaine Larroudé Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn 28 mai 2022 Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques