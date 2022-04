Visite et dégustation de La cabane à plantes Sennevières Sennevières Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Sennevières

Venez découvrir la Cabane à plantes ferme de production de plantes aromatiques et médicinales. (jardins, séchoir) Juliette vous fait découvrir son activité à travers une visite de 1h et termine par une dégustation de ses préparations à base de fleurs et d'aromatiques.

juliettekrier@gmail.com +33 6 50 02 93 63

