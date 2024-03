visite et dégustation de chocolat au bois d’inde au « Jardin D’Éloi » LE JARDIN PEDAGOGIQUE ELOI GERMAIN Terre-de-Bas, vendredi 31 mai 2024.

visite et dégustation de chocolat au bois d'inde au « Jardin D'Éloi » Nous proposons une visite guidée suivie de la dégustation d'infusion de bois d'inde, de chocolat aux bois d'inde et de jus du jardin. 31 mai – 2 juin LE JARDIN PEDAGOGIQUE ELOI GERMAIN 5 euros adultes enfants moins de 12 ans gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T15:30:00+02:00 – 2024-05-31T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Nous proposons une visite guidée suivie de la dégustation d’infusion de bois d’inde, de chocolat aux bois d’inde et de jus du jardin.

Votre défi sera de retrouver par l’odeur et le gout les parfums et les épices utilisés dans les differentes compositions.

Les sens seront utilisés pendant le rendez vous

LE JARDIN PEDAGOGIQUE ELOI GERMAIN TERRE DE BAS Terre-de-Bas 97136 Guadeloupe 0590.99.85.47 – 0690.40.32.09 [{« type »: « phone », « value »: « 0690403209 0590998547 »}, {« type »: « email », « value »: « gerard.beaujour-sebi@wanadoo.fr »}] A travers l’association « Le Mapou » il a fait de Terre de Bas une référence en matière de distillation de Bois d’inde

Trésors naturels, les huiles essentielles de bois d’inde de Gérard sont d’une grande richesse

Soucieux de proposer des produits de qualité, les feuilles de bois d’inde sont ramassées manuellement et triées en fonction de, leur essence odoriférantes.

Les huiles essentielles de bois d’inde sont labellisées et certifiées BIO

©JEANNISE BEAUJOUR BRUDEY