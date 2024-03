Visite et dégustation – Brasserie Les 3 Loups Brasserie Les 3 loups Trélou-sur-Marne, samedi 8 juin 2024.

Visite et dégustation – Brasserie Les 3 Loups Durant une visite guidée et commentée, vous pourrez découvrir la fabrication de nos bières et nos installations ! Samedi 8 juin, 15h00 Brasserie Les 3 loups

Début : 2024-06-08T15:00:00+02:00 – 2024-06-08T18:30:00+02:00

La visite sera suivie d’une dégustation dans notre caveau.

La visite aura lieu sur rendez-vous de 15h à 15h30 et sera suivie de la dégustation au caveau.

Les réservations ont lieu sur notre site internet.

Brasserie Les 3 loups 7 rue Montaigne 02850 Trélou-sur-Marne Trélou-sur-Marne 02850 Aisne Hauts-de-France