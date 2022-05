Visite et dégustation avec le vigneron Château de Belaygues Labastide-Saint-Pierre Catégories d’évènement: Labastide-Saint-Pierre

Chateau Belaygues est au Sud de Montauban, en appellation fronton. Séverine et Guillaume Veyrac, passionnés et authentiques, se feront un plaisir de vous recevoir afin de vous parler de leur metier et de leur vins, le tout autour de la vigne et de verres de dégustation !

Acces libre

Visite du chai et de la vigne sur un domaine de 13 hectares menés en bio dégustation de 3 vins du domaine Château de Belaygues 1755 chemin de Bonneval 82370 Labastide-Saint-Pierre Labastide-Saint-Pierre Tarn-et-Garonne

2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T11:00:00;2022-06-19T16:00:00 2022-06-19T17:00:00

