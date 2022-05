Visite et dégustation au domaine des bufflonnes Uhlwiller Uhlwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Uhlwiller

Visite et dégustation au domaine des bufflonnes Uhlwiller, 8 juillet 2022, Uhlwiller. Visite et dégustation au domaine des bufflonnes Uhlwiller

2022-07-08 – 2022-07-08

Uhlwiller Bas-Rhin Uhlwiller EUR Mais en quoi les bufflonnes sont-elles différentes des vaches ? Participez à la visite guidée de la ferme suivie d’une présentation générale des bufflonnes pour le découvrir et assistez à la traite. Comprenez les techniques de transformation et de fabrication et savourez les bons produits fermiers autour d’une dégustation ! Participez à la visite guidée de la ferme suivie d’une présentation générale des bufflonnes et assistez à la traite. Comprenez les techniques de transformation et de fabrication et savourez les bons produits fermiers autour d’une dégustation ! Sur réservation. +33 3 88 06 59 99 Mais en quoi les bufflonnes sont-elles différentes des vaches ? Participez à la visite guidée de la ferme suivie d’une présentation générale des bufflonnes pour le découvrir et assistez à la traite. Comprenez les techniques de transformation et de fabrication et savourez les bons produits fermiers autour d’une dégustation ! Uhlwiller

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Uhlwiller Autres Lieu Uhlwiller Adresse Ville Uhlwiller lieuville Uhlwiller Departement Bas-Rhin

Uhlwiller Uhlwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uhlwiller/

Visite et dégustation au domaine des bufflonnes Uhlwiller 2022-07-08 was last modified: by Visite et dégustation au domaine des bufflonnes Uhlwiller Uhlwiller 8 juillet 2022 Bas-Rhin Uhlwiller

Uhlwiller Bas-Rhin