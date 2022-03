Visite et dégustation au Domaine de Labastide Fondousse Villenave Villenave Catégories d’évènement: Landes

Découvrez l’histoire du vignoble et les secrets d’exploitation et de culture de la vigne, à travers une visite guidée d’environ 1h. Vous terminerez par une petite dégustation. Marie Loustalan-Prévost vous ouvre les portes du Domaine de Labastide Fondousse.

