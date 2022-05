Visite et dégustation au Château de Buzet

2022-07-27 15:00:00 – 2022-07-27 18:00:00 Après une visite historique en immersion dans le parc du Château, nous vous proposons une dégustation de vin de Buzet dans un cadre unique. Du jus de fruit local sera proposé pour les enfants.

