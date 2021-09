Suresnes Vigne de Suresnes Hauts-de-Seine, Suresnes Visite et dégustation à la Vigne de Suresnes Vigne de Suresnes Suresnes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

– Visite gratuite guidée (par groupe de 10) de la Vigne et du chai – Dégustation gratuite – Vente de vin (+18 ans)

Entrée libre pour la visite du chai et la dégustation (groupe de 10)

La vigne municipale de Suresnes est la seule vigne de l’Ile-de-France produisant un vin autorisé à la vente, perpétuant ainsi la longue et belle histoire viticole de notre région. Vigne de Suresnes 4 rue du Pas-Saint-Maurice 92150 Suresnes Suresnes Hauts-de-Seine

