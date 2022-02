Visite et dégustation à la Ferme Versant du Soleil Hohrod Hohrod Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Hohrod

Visite et dégustation à la Ferme Versant du Soleil Hohrod, 18 février 2022, Hohrod. Visite et dégustation à la Ferme Versant du Soleil Hohrod

2022-02-18 – 2022-08-31

Hohrod Haut-Rhin Hohrod Prenez le temps de vous arrêter dans cette exploitation traditionnelle, située à moins de 3 km du centre de Munster pour déguster nos produits laitiers et assister à la fabrication du fromage. Nous préparons des Munsters fermiers AOC, du Barikass ou Bargkass, de la Tomette mais aussi du Siaskaas, Bibalakaas et du Beurre. La fabrication artisanale du Munster fermier et du Barikass vous sera présentée par Jérôme ou l’un de nos fermiers dans un cadre chaleureux. La ferme est ouverte toute l’année. Nous vous proposons d’assister à la visite commentée toute l’année les mardis et jeudis à 10h. En juillet et août tous les mardis, les jeudis et les vendredis à 10h. Durée 1h. Tarif : gratuit – Groupe : 15€, gratuit si achat de fromage. Magasin ouvert 7j/7. Lundi 9h30 à 12h, du mardi au dimanche de 9h30 à 18h30. Accès voiture: D417 puis D5 à Hohrod suivre le balisage. Les visites se font dans la ferme en-bas du village, rue du Weier. Visite de la fromagerie et dégustation de fromage de munster +33 6 30 97 29 28 Prenez le temps de vous arrêter dans cette exploitation traditionnelle, située à moins de 3 km du centre de Munster pour déguster nos produits laitiers et assister à la fabrication du fromage. Nous préparons des Munsters fermiers AOC, du Barikass ou Bargkass, de la Tomette mais aussi du Siaskaas, Bibalakaas et du Beurre. La fabrication artisanale du Munster fermier et du Barikass vous sera présentée par Jérôme ou l’un de nos fermiers dans un cadre chaleureux. La ferme est ouverte toute l’année. Nous vous proposons d’assister à la visite commentée toute l’année les mardis et jeudis à 10h. En juillet et août tous les mardis, les jeudis et les vendredis à 10h. Durée 1h. Tarif : gratuit – Groupe : 15€, gratuit si achat de fromage. Magasin ouvert 7j/7. Lundi 9h30 à 12h, du mardi au dimanche de 9h30 à 18h30. Accès voiture: D417 puis D5 à Hohrod suivre le balisage. Les visites se font dans la ferme en-bas du village, rue du Weier. Hohrod

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Hohrod Autres Lieu Hohrod Adresse Ville Hohrod lieuville Hohrod Departement Haut-Rhin

Hohrod Hohrod Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hohrod/

Visite et dégustation à la Ferme Versant du Soleil Hohrod 2022-02-18 was last modified: by Visite et dégustation à la Ferme Versant du Soleil Hohrod Hohrod 18 février 2022 Haut-Rhin Hohrod

Hohrod Haut-Rhin