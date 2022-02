Visite et découverte du parc de Beychevelle Parc de Beychevelle Beychevelle Catégories d’évènement: Beychevelle

le vendredi 3 juin à Parc de Beychevelle

Présentation brève du château autour d’un verre de l’amitié, puis visite du parc avec le jardinier. Animation découverte d’un potager bio : association de plantes, lutte intégrée (insectes et animaux utiles). Conséquences du réchauffement climatique sur les légumes.

Gratuit.

