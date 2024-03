Visite et découverte du jardin de l’Ermite Jardin de l’Ermite Haverskerque, samedi 1 juin 2024.

Visite et découverte du jardin de l’Ermite Cultivé de façon naturelle et biologique, le Jardin de l’Ermite est une petite oasis loin des tumultes et de l’effervescence. I se compose d’un verger de fruitiers régionaux et inattendus, d’un ruche… Samedi 1 juin, 09h00 Jardin de l’Ermite Tarif : 3€ par personne | Gratuit pour les moins de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Cultivé de façon naturelle et biologique, le Jardin de l’Ermite est une petite oasis loin des tumultes et de l’effervescence. I se compose d’un verger de fruitiers régionaux et inattendus, d’un rucher, d’un potager où pousse une grande diversité de légumes rares, d’un jardin d’ornement. Entouré d’une haie champêtre, il accueille deux couples de cigognes. Le jardin est un lieu de partage et d’échange où se côtoient permaculture, jardin en carrés, culture sur bottes de paille, électroculture, etc…

Jardin de l’Ermite 200 rue de la Goguerie 59660 Haverskerque Haverskerque 59660 Nord Hauts-de-France 0611387311 http://des-paysages-des-jardins-et-des-hommes.over-blog.com/ https://www.facebook.com/jardinagePJH Cultivé de façon naturelle et biologique, le jardin de l’Ermite est une petite oasis loin des tumultes et de l’effervescence. Il se compose d’un verger de fruitiers régionaux et inattendus, d’un rucher, d’un potager où pousse une grande diversité de légumes rares, d’un jardin d’ornement. Entouré d’une haie champêtre, il accueille un couple de cigognes. Le jardin est un lieu de partage et d’échange où se côtoient permaculture, jardin en carrés, culture sur bottes de paille, électroculture, etc. Parkings et fléchage

©Bertrand TRINEL