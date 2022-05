Visite et découverte du jardin d’art de Jocelyne et Victor Caniato Le jardin de Jocelyne et Victor Brindas Catégories d’évènement: Brindas

Métropole de Lyon

Visite et découverte du jardin d’art de Jocelyne et Victor Caniato Le jardin de Jocelyne et Victor, 4 juin 2022, Brindas. Visite et découverte du jardin d’art de Jocelyne et Victor Caniato

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le jardin de Jocelyne et Victor

Ce jardin privé de 3000 m2 a été créé par le sculpteur Victor Caniato et son épouse Jocelyne. Conçu comme une œuvre d’art, il s’inscrit dans un cadre champêtre et se présente sous la forme d’espaces végétalisés qui s’organisent autour de plus de trente créations originales signées par différents artistes contemporains : peintures, sculptures, environnements sonores, écritures, poésies, installations. C’est une création vivante où l’art est dans le jardin. C’est aussi une façon de nous questionner sur la nécessité d’inventer une autre forme de jardin confronté aujourd’hui à un nouvel ordre du monde et capable de s’adapter aux changements climatiques.

entrée 3€, gratuit pour les moins de 18 ans

Jardin privé où sont installées des œuvres d’art qui, dans leur écrin de verdure, dialoguent entre elles et questionnent la représentation habituelle des jardins face aux dérèglements du monde. Le jardin de Jocelyne et Victor 86, route de Saint-Irénée, 69630 Chaponost, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Brindas Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brindas, Métropole de Lyon Autres Lieu Le jardin de Jocelyne et Victor Adresse 86, route de Saint-Irénée, 69630 Chaponost, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Brindas lieuville Le jardin de Jocelyne et Victor Brindas Departement Métropole de Lyon

Le jardin de Jocelyne et Victor Brindas Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brindas/

Visite et découverte du jardin d’art de Jocelyne et Victor Caniato Le jardin de Jocelyne et Victor 2022-06-04 was last modified: by Visite et découverte du jardin d’art de Jocelyne et Victor Caniato Le jardin de Jocelyne et Victor Le jardin de Jocelyne et Victor 4 juin 2022 Brindas Le jardin de Jocelyne et Victor Brindas

Brindas Métropole de Lyon