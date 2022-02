Visite et découverte du Jardin Botanique de la ville de Clermont-Ferrand et visite des serres de production de Clermont-Auvergne Métropole Jardin Botanique Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Visite et découverte du Jardin Botanique de la ville de Clermont-Ferrand et visite des serres de production de Clermont-Auvergne Métropole Jardin Botanique, 3 juin 2022, Clermont-Ferrand. Visite et découverte du Jardin Botanique de la ville de Clermont-Ferrand et visite des serres de production de Clermont-Auvergne Métropole

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin Botanique

En visites guidées ou libres venez découvrir le Jardin Botanique de la ville de Clermont-Ferrand avec sa collection systématique riche de 1500 plantes classées et ses thématiques, en découvrant sa toute nouvelle collection de plantes melliféres pour une durée de deux ans. Mais aussi les serres de production de Clermont-Auvergne Métropole.

La visite est gratuite. Nous vous proposons une visite guidée sur réservation « 9H-10H-11H et à partir de 13H30 toutes les heures.Suivi de la visite des serres de production, le vendredi l’accés aux serres ne sera pas possible. Possibilité de visite libre.

Venez découvrir le Jardin Botanique de la charme établi sur 1 hectare, ainsi que les serres de production de Clermont-Auvergne Métropole.. Jardin Botanique 10 rue de la charme 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Les Vergnes Puy-de-Dôme

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T13:00:00 2022-06-03T16:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T18:00:00

