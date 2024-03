Visite et découverte du « Domaine de Florsia » Domaine de Florsia Sainte-Rose, vendredi 31 mai 2024.

Visite et découverte du « Domaine de Florsia » Frédéric t’emmene au coeur de l’agroforesterie en compagnie des abeilles, des oiseaux, un détour sur une plante mystique qu’est le vanillier en terminant sur une démonstration de fabrication de ses h… 31 mai – 2 juin Domaine de Florsia sur réservation en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T16:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T20:30:00+02:00 – 2024-06-02T23:30:00+02:00

Frédéric t’emmene au coeur de l’agroforesterie en compagnie des abeilles, des oiseaux, un détour sur une plante mystique qu’est le vanillier en terminant sur une démonstration de fabrication de ses huiles de noix de coco, les savons et shampoing solide, les baumes à lèvre, les confitures maison sans oubllier les mots du savoir artisanal tout au long de la visite.

Dégustation et collation du domaine offerte: papilles et sensations garanties.

Accessible aux enfants à partir de 3 ans

Durée: 2h

Boutique pop up

Domaine de Florsia Route de Cacao Sainte-Rose 97115 97115 Sainte-Rose Guadeloupe +590 6 49 85 76 https://florsia.fr http://@florsia.gpe [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/visite-du-domaine-de-florsia »}] https://www.billetweb.fr/pro/visite-du-domaine-de-florsia Le domaine

Frédéric MAURANYAPIN, produit et transforme les fruits et les plantes du domaine de Florsia®. L’huile de noix de coco, le miel, la vanille, le café et le cacao en sont les principales spéculations.

Notre vision

Être un acteur incontournable de la production et l’agro transformation de produits du terroir Guadeloupe à haute valeur ajoutée.

Notre ressource

Le terroir : situé à proximité du Parc National de la Guadeloupe sise Sainte Rose, l’exploitation reflète l’âme nature de la forêt subtropicale en accord aux cultures d’antan, conférant la subtilité des arômes propres de cet archipel.

Le naturel : sans ajouts d’additifs et ne subissant aucun traitements organiques ou chimiques, nos produits dits « au naturel » conservent toute leur fraicheur, comme s’ils venaient d’être réalisé.

Le savoir-faire : formé depuis de nombreuses années, Frédéric MAURANYAPIN utilise les techniques ancestrales toute en utilisant les manières traditionnelles et en respectant les normes en vigueur.

L’exception : « Je préfère me consacrer à la qualité, plutôt qu’à la quantité ». Le choix de production noble, la maîtrise du process et la recherche de l’exigence confèrent à un produit de caractère unique et donc d’exception aux notes guadeloupéennes

Nos valeurs

Le client : répondre à ses doléances en matière d’exigences de bien-être et cosmétologiques en lien avec la nature.

La matière première : issue de l’exploitation, elle se doit être la garantie d’une fabrication entièrement locale en amont et en aval.

L’environnement : respectueux des bonnes pratiques, nous nous entreprenons, de la plantation à la production, à mettre les intrants issus de l’exploitation et utiliser les pratiques culturales naturelles participant, ainsi à sa régénérescence naturelle

« Naturel, Imagination, émotion » parking de 10 places, bus de 40 places

©frederic.mauranyapin