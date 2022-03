Visite et découverte des jardins du Domaine de Blacailloux à Tourves (83) Domaine de Blacailloux à La Julienne Tourves Catégories d’évènement: Tourves

Visite et découverte des jardins du Domaine de Blacailloux à Tourves (83)

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Domaine de Blacailloux à La Julienne

Le domaine de Blacailloux La Julienne vous propose : – de découvrir un jardin sec autour du bastidon La Julienne pour montrer comment adapter nos cultures au réchauffement climatique ; – d’échanger autour de notre culture agricole des vignes, et des oliviers ; – de montrer le travail de paysagistes et horticulteurs locaux sur des jardins très travaillés entourant les habitations du domaine, et notamment la Bastide et la Cave de Réceptions La Julienne. Ce RdV sera l’occasion de présenter une grande diversité d’espèces végétales locales, de montrer un rucher, ainsi que le travail de la pierre qui est effectué sur le domaine avec la reconstruction d’anciens cabanons et bories. A chaque « curiosité », un expert pourra parler de son travail et dialoguer avec nos visiteurs.

Tarif unique de 10 euros / personne. Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans.

Domaine de Blacailloux à La Julienne, Chemin La Julienne, 83170, Tourves

