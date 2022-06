Visite et concert pour la Nuit des Eglises Neuvy-Pailloux Neuvy-Pailloux Catégories d’évènement: 36100

Neuvy-Pailloux 36100 Neuvy-Pailloux Samedi 25 juin à 16h30, Les Amis de Neuvy-Pailloux vous propose leur visite guidée : intérieur et extérieur de l’Eglise Saint Laurent.

A 18h30, concert gratuit avec « Les Insolites » – 22 choristes : Chants Grégoriens, Chants du monde et Jazz résonneront dans la nef de l’église de Neuvy-Pailloux.

1h15 de concert gratuit.

