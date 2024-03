Visite et concert « On Swing » au domaine Calvados Christian Drouin N°1895 RD 677 Pont-l’Évêque, jeudi 1 août 2024.

Visite et concert « On Swing » au domaine Calvados Christian Drouin N°1895 RD 677 Pont-l’Évêque Calvados

La visite du domaine Calvados Christian Drouin se poursuit exceptionnellement par apéritif musical, dans un style affirmé et rythmé « Jazz Manouche », avec Mickaël Patry à la guitare et Henry Lemarchand à l’accordéon. De Django Reinhardt à Joe Dassin, de Garshwin à Charles Aznavour, les deux musiciens embarquent dans leur swing par leur maîtrise instrumentale.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 18:00:00

fin : 2024-08-01 20:00:00

N°1895 RD 677 Calvados Christian Drouin

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

