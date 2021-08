Annecy Conservatoire à Rayonnement Régional Annecy, Haute-Savoie Visite et concert : découverte de l’orgue dans l’ancienne chapelle du palais épiscopal Conservatoire à Rayonnement Régional Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Visite conduite par Thibaut Duret, professeur d’orgue au Conservatoire.

Sur inscription.

Présentation du nouvel orgue du Conservatoire installé par le facteur d’orgue David Bradesi, suivie d’un concert par Thibaut Duret. Conservatoire à Rayonnement Régional 10 Rue Jean-Jacques Rousseau 74000 Annecy Annecy Haute-Savoie

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:45:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00

