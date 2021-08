Visite et concert à l’église de Wittenheim Église Sainte-Barbe, 18 septembre 2021, Wittenheim.

Visite et concert à l’église de Wittenheim

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Sainte-Barbe

### Découvrez ou redécouvrez l’histoire et l’architecture de cet édifice classé au titre des monuments historiques. Comme chaque année, la Ville de Wittenheim participe aux incontournables Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19 septembre 2021. À cette occasion, le _Conseil de Fabrique Sainte-Barbe_ et l’_Association pour l’Art et la Culture de Sainte-Barbe_ soutenus par la _Ville de Wittenheim_, organisent des portes ouvertes accompagnées d’un concert à l’église Sainte-Barbe. **Programme :** * Découverte guidée de l’église Sainte-Barbe et de l’orgue : le samedi de 14h à 21h et le dimanche de 14h à 17h. * Concert de clôture : concert d’orgue par **Pascal Reber** (titulaire du grand orgue Kern de Strasbourg) organisé par l’_Association pour l’Art et la Culture de Sainte-Barbe_ : dimanche 17h à l’église Sainte-Barbe. Attention places limitées ! * Restauration et buvette sur place : dimanche soir : vente de viennoises. * Visite libre du quartier Sainte-Barbe : livret disponible à l’église Sainte-Barbe. Pass sanitaire et masque obligatoires.

Gratuit. Entrée libre. Jauge selon les normes en vigueur.

Église Sainte-Barbe 18 rue Bruat, 68270 Wittenheim Wittenheim Cité Sainte-Barbe Haut-Rhin



