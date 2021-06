Paris Square Olga Bancic Paris Visite et compostage au jardin d’Olga Square Olga Bancic Paris Catégorie d’évènement: Paris

Square Olga Bancic, le dimanche 6 juin à 15:00

– Présentation et fonctionnement des bacs de compostage – Panneaux : Bonnes pratiques du compostage, petites erreurs à éviter, vie et utilité des vers de terre – Exposition d’outils de jardinage – Stand d’information sur les Conseils de quartier : fonctionnement, activités, projets…

Entrée libre

2021-06-06T15:00:00 2021-06-06T18:00:00

