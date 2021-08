Nantes Eglise Notre-Dame-de-Toutes-Joies 3 rue Alexandre Dumas 44000 NANTES Loire-Atlantique, Nantes Visite et audition de l’orgue historique de Notre-Dame-de-Toutes-Joies Eglise Notre-Dame-de-Toutes-Joies 3 rue Alexandre Dumas 44000 NANTES Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visite et audition de l’orgue historique de Notre-Dame-de-Toutes-Joies Eglise Notre-Dame-de-Toutes-Joies 3 rue Alexandre Dumas 44000 NANTES, 18 septembre 2021, Nantes. Visite et audition de l’orgue historique de Notre-Dame-de-Toutes-Joies

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Notre-Dame-de-Toutes-Joies 3 rue Alexandre Dumas 44000 NANTES

Les origines de l’orgue. Caractéristiques de l’orgue de Toutes-Joies Démonstration musicale avec présentation des jeux de l’orgue Larges plages musicales dont improvisations Découverte de l’intérieur de l’orgue L’orgue de plain-pied permet un accès direct du public

gratuité totale. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

histoire, découverte et fonctionnement des orgues avec visite à l’intérieur du buffet instrumental. Eglise Notre-Dame-de-Toutes-Joies 3 rue Alexandre Dumas 44000 NANTES 3 rue Alexandre Dumas – 44000 NANTES Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Eglise Notre-Dame-de-Toutes-Joies 3 rue Alexandre Dumas 44000 NANTES Adresse 3 rue Alexandre Dumas - 44000 NANTES Ville Nantes lieuville Eglise Notre-Dame-de-Toutes-Joies 3 rue Alexandre Dumas 44000 NANTES Nantes