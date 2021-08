La Plaine Ô Jardin de Paulo La Plaine Visite et ateliers – Ô Jardin de Paulo Ô Jardin de Paulo La Plaine Catégorie d’évènement: La Plaine

Visite guidée du jardin : plantes endémiques, plantes santé et recettes. Ateliers « apprendre à faire » : Tressage palmes naturelles, mobiles graines peï, fabriquer son kéfir/kambutcha, upcycling /recyclage d’objets, galets peints, cuisine au feu de bois… Ateliers « patrimoine » : Musique traditionnelle, contes/histoires lontan, jeux traditionnels … Ateliers libres : Mandala, peinture, photos, collages, herbiers …

Entrée libre et gratuite.

Un programme très riche vous attend Ô Jardin de Paulo. Ô Jardin de Paulo chemin Déboulé, 97460 Saint-Paul La Plaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

