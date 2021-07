Saint-Martin-de-Londres Saint-Martin-de-Londres Hérault, Saint-Martin-de-Londres VISITE ET ATELIERS LUDIQUES DU GRAIN DE BLÉ AU PAIN Saint-Martin-de-Londres Saint-Martin-de-Londres Catégories d’évènement: Hérault

VISITE ET ATELIERS LUDIQUES DU GRAIN DE BLÉ AU PAIN 2021-07-02 10:30:00 – 2021-07-02 16:30:00

Saint-Martin-de-Londres

du grain de blé au pain

Matin :

* Atelier ludique et pédagogiquede la graine de blé au pain

* Visite de la ferme (meunerie,boulangerie, four à bois).

* Atelier je plante mon grain de blé.

* Atelier triage avec un tarare.

* Atelier je façonne mon pain. Repas à la ferme (ou pique-nique si les conditions sanitaires l’exigent): fait maison, produits frais et bio. Me prévenir en cas d’intolérance alimentaire Après-midi :

Cuisson du pain

Enfants : Selon le choix des enfants

– Atelier de découverte de ses émotions à travers des jeux

(qu’est que la peur ? La colère ? Comment les enfants vivent ses émotions ? A quoi nous servent ses émotions ? et comment les vivre, les traverser au mieux ?) Avec Christelle Sophrologue diplômée, spécialiste sophrologie enfant.

– Balade pour s’émerveiller de la nature : jeux, cueillette pour land art, créativité, avec Christelle, BAPAAT Loisir de pleine nature, randonnée pédestre. Adultes : Participation à l’atelier des enfants ou pause relax en espace détente. JUILLET ET AOUT – TOUS LES LUNDIS ET VENDREDIS – de 10h30 à 16h30 VISITE ET ATELIERS LUDIQUES du grain de blé au pain Spécial Famille

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Martin-de-Londres Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Martin-de-Londres Adresse Ville Saint-Martin-de-Londres lieuville 43.81689#3.69051