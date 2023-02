Visite et atelier sur le thème de l’Antiquité Musée Urgonia Orgon Orgon Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhone Orgon EUR 3 3 10h30 : Visite du Musée, section Antiquité. Venez faire escale en Gaule romaine grâce aux collections archéologiques du musée. Fibules, peignes, épingles, aiguilles, lampes, cuillères sont autant d’objets qui nous permettront de plonger au cœur de la vie quotidienne des gallo-romains.



11h00 : Escape Game autour de la mythologie romaine. Aidez Thésée à vaincre le Minotaure et à ressortir vivant du labyrinthe. Minos, roi de Crète, exige des victimes pour nourrir le Minotaure, caché dans un labyrinthe. Thésée se porte volontaire : il veut vaincre ce monstre à tout prix ! Mais le temps vous est compté ! Ensemble, vous allez affronter chacune des épreuves. Dépêchez-vous, Thésée n’a plus que 60 minutes pour trouver le minotaure au cœur du dédale et le combattre ! Ressortira-t-il vivant du labyrinthe ?



Inscriptions obligatoires Visite et atelier sur le thème de l'Antiquité pour les parents et les enfants de 6 ans et plus au Musée Urgonia. urgonia.mediation@orgon.fr +33 4 90 73 09 54 http://www.musee-urgonia.fr/

