Depuis leur découverte au XXe siècle, les plastiques font partie intégrante de notre quotidien, et se retrouvent dans nos environnements. Cette pollution génère de nombreuses inquiétudes tant elle perturbe les écosystèmes. Dans le cadre de l'exposition Plastic Odyssée à la Fabrique-rêves de ville, nous vous proposons, petits et grands de mieux appréhender l'impact des déchets de plastique sur l'environnement. En partenariat avec la Fabrique-Rêves de Ville et Le Mans Université

Votre guide sera Sabine Delaunay du service tourisme et patrimoine.

Billetterie uniquement à la Maison du Pilier-Rouge.

Enfants à partir de 7 ans.

