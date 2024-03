Visite et atelier Route des Savoir-faire Horlogerie, Et le temps passe Horlogerie Et le temps passe Bart, mardi 21 mai 2024.

Visite et atelier Route des Savoir-faire Horlogerie, Et le temps passe Horlogerie Et le temps passe Bart Doubs

Faîtes un tour chez Martin, artisan horloger, et découvrez un atelier où les objets mécaniques en tous genres tels que des montres, goussets, réveils ou jouets… Retrouvent une seconde jeunesse.

Visite et atelier organisés dans la cadre de la Route des Savoir-faire.

Visite sur réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03 81 94 45 60

Atelier sur rendez-vous, auprès de l’atelier Et le temps passe (03 63 48 17 05). 50 50 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-21 14:00:00

fin : 2024-05-21 15:30:00

Horlogerie Et le temps passe 4 Rue de la Mairie

Bart 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

