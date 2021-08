Montbrison Clos Sainte-Eugénie Loire, Montbrison Visite et atelier pour les enfants à Sainte-Eugénie Clos Sainte-Eugénie Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Les enfants auront la chance d’apprendre à décrypter le site de Sainte-Eugénie lors d’une visite didactique d’1/2 heure. Ils se verront ensuite proposer une animation ludique (1 heure) qui leur fera connaître, au travers de récits mythologiques, les plantes emblématiques utilisées durant l’Antiquité.

12 enfants maximum par visite et animation (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

Sur les traces des archéologues et herboristes du passé… Visite et atelier pour les enfants. Clos Sainte-Eugénie Avenue Thermale, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

