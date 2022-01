Visite et atelier peinture grand format pour adultes Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

Visite et atelier peinture grand format pour adultes Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, 19 juin 2022, Genève. Visite et atelier peinture grand format pour adultes

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, le dimanche 19 juin à 14:00

L’artiste-verrier Hubert Crevoisier aime les couleurs. Il a créé divers objets en verre aux couleurs intenses. La visite de l’exposition Hubert Crevoisier. Je suis bleu, je suis jaune, je suis verre et je vois rouge va te donner des idées pour jouer avec les couleurs, l’opacité et la géométrie. Le dimanche 19 juin | de 14h à 16h [Inscription en ligne](https://billetterie-ariana.geneve.ch/list/otherProducts) dès le 24 mai

25 CHF

Atelier de peinture pour adultes et visite de l’exposition Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-19T14:00:00 2022-06-19T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Adresse Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Ville Genève lieuville Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève

Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Visite et atelier peinture grand format pour adultes Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre 2022-06-19 was last modified: by Visite et atelier peinture grand format pour adultes Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre 19 juin 2022 genève Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève

Genève