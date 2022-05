Visite et atelier Orthez, 14 mai 2022, Orthez.

Visite et atelier Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez

2022-05-14 – 2022-05-14 Centre d’art image imatge 3 rue de Billère

Orthez Pyrénées-Atlantiques Orthez

Découverte sensible et ludique de l’exposition Courir à l’infini (plus loin que tous les regards) de Capucine Vever pour toute la famille avec un petit atelier collectif de moulage de polyèdres afin de participer et de prolonger l’œuvre Friendly Melencolia.

+33 5 59 69 41 12

Image/imatge

dernière mise à jour : 2022-04-29 par