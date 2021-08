Pau Musée des Beaux-Arts Pau, Pyrénées-Atlantiques Visite et atelier modelage pour les familles Musée des Beaux-Arts Pau Catégories d’évènement: Pau

Musée des Beaux-Arts, le dimanche 19 septembre à 15:00

### Cette séance propose de découvrir les sculptures du jardin puis de participer à un atelier d’initiation au modelage de l’argile. Avec le Jardin des sculptures du musée des Beaux-arts, Pau redonne une place à la nature en plein cœur de ville. Autour de La Fontaine aux Enfants d’Ernest Gabard, le musée des Beaux-arts présente quatre autres sculptures de sa collection : _L’Adolescence_ de Despiau, _la Rolande_ de Wlérick, les bustes de Degas par Paulin et de Toulet par Swiecinski.

Gratuit. Sur inscription. Public : PMR Familles

Cette séance propose de découvrir les sculptures du jardin puis de participer à un atelier d'initiation au modelage de l'argile. Musée des Beaux-Arts Rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

