Visite et atelier Maisons du Monde Musée de la Faïence et des Beaux Arts Nevers, jeudi 29 février 2024.

Visite et atelier proposés par le Service du Patrimoine de la ville de Nevers.

Rendez vous le jeudi 29 février à 14h.

Bois, brique, paille, pierre, métal, béton, terre crue, tout est bon pour construire sa maison ! Observons quelques exemples autour du Palais ducal et découvrons les matériaux à l’Espace patrimoine. Nous créerons ensuite notre propre maison en modelant l’argile !

Tarif plein 10€ A partir de 12 ans Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 Rue Saint-Genest Sur inscription www.culture.nevers.fr

Rendez vous au Palais ducal, espace patrimoine. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:00:00

fin : 2024-02-29

Musée de la Faïence et des Beaux Arts 16 Rue Saint Genest

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté museedelafaience@ville-nevers.fr

