Visite et atelier de modelage au musée Bourdelle Médiathèque Marguerite Yourcenar, 29 mars 2023, Paris. Le mercredi 29 mars 2023

de 10h00 à 13h00

. gratuit Réservation auprès des bibliothécaires aux horaires d’ouverture de la médiathèque Marguerite Yourcenar ou au 01 45 30 71 41 Visite du musée Bourdelle et atelier de modelage pour personnes déficientes visuelles Le Pôle Lire autrement de la médiathèque Marguerite Yourcenar organise une visite des collections permanentes du musée Bourdelle, récemment ouvert avec un nouvel accrochage, suivie d’un atelier de modelage. Mercredi 29 mars 2023 de 10h à 13h Musée Bourdelle Réservé aux adultes déficients visuels (et éventuellement leur accompagnateur) Sur inscription auprès de la médiathèque Marguerite Yourcenar Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar

