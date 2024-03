Visite et atelier broderie autour de l’exposition « Arts textiles et féminismes » Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, samedi 25 mai 2024.

Le samedi 25 mai 2024

de 15h00 à 17h00

.Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans. gratuit

Autour de l’exposition « Arts textiles et féminismes », la médiathèque vous propose une visite guidée et un atelier broderie !

– La visite de l’exposition sera présentée par une médiatrice du Fonds d’art contemporain – Paris Collectiondont sont issues les œuvres exposées.

– Elle sera suivie d’un atelier broderie s’inspirant des œuvres d’Anette Messager, une des 4 artistes de l’exposition.

Entrée gratuite, sur inscription.

A partir de 10 ans

A propos de l’exposition du 2 mai au 10 juillet 2024, plus de détail : ici

Autres ateliers de médiation autour de l’exposition « Arts textiles et féminismes »

>> Samedi 15 juin à 15h : Présentation des œuvres avec un.e interprète en LSF, tout public, sur inscription

>> Samedi 22 juin à 15h : Atelier créatif avec l’artiste Hélène Hulak, sur inscription

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001

Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

Julien Vidal/Parisienne de Photographie