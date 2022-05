Visite et atelier à l’Herbularium Saint-Brisson Saint-Brisson Catégories d’évènement: Nièvre

Visite et atelier à l'Herbularium Saint-Brisson, 26 juillet 2022, Saint-Brisson.

2022-07-26

Saint-Brisson Nièvre
10 EUR
L'animation propose une découverte des pratiques de jardinage avec fleurs sauvages, sol vivant et l'alliance de la végétation spontanée et jardinée. Seront présentées des plantes sauvages comestibles, médicinales et aromatiques, des plantes utiles pour le jardinier. Un atelier de collecte de graines, semis en godets, création de billes de graines est proposé. Les participants pourront repartir avec un petit livret vierge qu'ils auront compléter de leurs notes, dessins et relevés botaniques pendant la matinée.
+33 3 86 78 79 57
Les petites fourches Herbularium

