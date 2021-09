Lapeyrouse-Mornay Lapeyrouse-Mornay Drôme, Lapeyrouse-Mornay Visite et animations pour les journées du patrimoine Lapeyrouse-Mornay Lapeyrouse-Mornay Catégories d’évènement: Drôme

Lapeyrouse-Mornay

Visite et animations pour les journées du patrimoine Lapeyrouse-Mornay, 18 septembre 2021, Lapeyrouse-Mornay. Visite et animations pour les journées du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 Musée “Les outils de nos ancêtres” 868 route de Pact

Lapeyrouse-Mornay Drôme Lapeyrouse-Mornay Visite guidée du musée ainsi que les anciens outils agricoles dans le parc, buvette et tombola. Dimanche à partir de 11h dégustation de “cochonailles” à la buvette. maurin.maurice@orange.fr +33 6 86 55 37 25 http://metiers.anciens.pagesperso-orange.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-30 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Lapeyrouse-Mornay Autres Lieu Lapeyrouse-Mornay Adresse Musée "Les outils de nos ancêtres" 868 route de Pact Ville Lapeyrouse-Mornay lieuville 45.33895#4.99085