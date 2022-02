Visite et animations au jardin partagé d’Horizon Vert – Pause Jardin Pause Jardin – Jardin Partagé Horizon Vert, 3 juin 2022, Villeneuve-sur-Lot.

Visite et animations au jardin partagé d’Horizon Vert – Pause Jardin

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Pause Jardin – Jardin Partagé Horizon Vert

**Vendredi 3 Juin** : * **_9h-17h_** : Accueil possible des scolaires sur rendez-vous. * _**9h30-19h**_ : Visite libre du jardin, rencontre et discussion avec les animateurs et les jardiniers. **Samedi 4 Juin :** * _**9h30-17h :**_ Visite libre du jardin, rencontre et discussion avec les animateurs et les jardiniers. * **_14h-17h_** : activités gratuites pour grands et petits : fabrication de nichoirs à oiseaux ; découverte de l’apiculture et de la vie des abeilles ; réutilisation des déchets verts pour la biodiversité et un sol vivant ; plantations d’aromatiques pour attirer les pollinisateurs.

Entrée libre

Visites et animations gratuites pour petites et grands au jardin partagé d’Horizon Vert, Pause Jardin !

Pause Jardin – Jardin Partagé Horizon Vert Lieu-dit Paga, 320 avenue Charles de Gaulle, 47300 Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T17:00:00