lycée Bellepierre, le samedi 18 septembre à 10:00

Sensibilisation au développement durable. Visite guidée à travers une clé de détermination des espèces exotiques de la cour du lycée ; exposition faune/flore de La Réunion ; découverte des espèces indigènes/endémiques de l’arboretum (type forêt semi-sèche) ; partenariat envisagé avec le parc national et l’APLEMEDOM. Exemple de valorisation d’essence/huile/hydrolat à travers plusieurs distillations. Exposition et présentation du rucher. Exposition en allemand sur trois thématiques (Tri des déchets, Innovations, Personnalités) en Allemagne. Différents projets artistiques viendront agrémenter la visite.

Entrée libre

Visite guidée des espèces exotiques/indigènes/endémiques du lycée et de son arboretum ; exemple d'une distillation des plantes ; présentation du rucher ; sensibilisation au tri/recyclage des déchets. lycée Bellepierre 51 avenue gaston monerville, 97400 Saint Denis Saint-Denis La Réunion

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:00:00

