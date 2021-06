Visite et animation autour d’un marché de producteur Tôtes, 19 juin 2021-19 juin 2021, Tôtes.

Visite et animation autour d’un marché de producteur 2021-06-19 09:00:00 09:00:00 – 2021-06-19 17:00:00 17:00:00

Tôtes Seine-Maritime Tôtes

La Petite Conserverie, Fabrique mobile sociale et solidaire, vous donne rendez-vous au Jardins Partagés ! Au programme, visite et animations autour d’un marché de producteur ! De quoi composer de beaux paniers de produits régionaux, et de rencontrer les producteurs !

Plusieurs événements seront prévus à savoir :

L’inauguration de la petite conserverie le nouveau projet d’AGORA

Une animation famille parent enfant

Et quelques surprises …

+33 2 35 34 63 75

