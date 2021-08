Cilaos Zafer Lontan Cilaos Cilaos Visite et animation au musée Zafer lontan Zafer Lontan Cilaos Cilaos Catégorie d’évènement: Cilaos

Zafer lontan proposera pour la journée du 17 septembre dédiée aux scolaires “Levez les yeux” : des animations et visites avec 3 classes de Cilaos (chasse au trésor, dégustation, animation et échange avec les personnes âgées seront au rendez-vous). Les journées du 18 et 19 septembre seront ouvertes à tous “patrimoine pour tous” Au programme : animations musicales, diaporama, visite du musée libre et gratuite, initiation à la broderie, à la musique avec un podium participatif, dégustation de “tisane lontan”, “petit déjeuner lontan” seront au menu. Mais également la présence de personnes âgées afin de transmettre au mieux l’histoire. L’échange, la transmission, le partage entre chaque génération seront les temps forts de cette manifestation.

Gratuit, réservation recommandée, visite par petit groupe de 6

Pour les JEP 2021, Zafer lontan vous propose diverses animations et visites. La journée du 17 sera destinée aux scolaires et les journées du 18 et 19 à tous. Zafer Lontan Cilaos 30 b rue saint-louis 97413 Cilaos Cilaos Bras-Sec

